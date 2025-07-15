«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина удивила признанием о Егоре Кончаловском

Любовь Толкалина раскрыла правду об отношениях с экс-возлюбленным Егором Кончаловским. В беседе со Светланой Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света» актриса призналась, что не чувствовала себя счастливой рядом с режиссером.

Артистка прожила с Егором Кончаловским в незарегистрированном браке больше 20 лет, у пары родилась дочь Мария. Однако в 2017 году знаменитости неожиданно объявили о расставании. Они не стали раскрывать причины случившегося, но спустя годы Любовь Толкалина признается: ей не хватало внимания возлюбленного — его энергии хватало на всех.

«Он был душой любой компании. Он был любимцем всех. У него очень неуемная энергия. Он обладал аристократичностью, когда каждая женщина в его присутствии думала, что его внимание обращено именно к ней. Это большая редкость. Я никогда не чувствовала себя его женщиной. Я думала, что это такая игра, и она закончится. Так и случилось», — поделилась актриса.

По мнению знаменитости, у нее «судьба больше, чем просто быть женщиной» режиссера, и есть другие задачи в жизни. Любовь Толкалина вспоминает: она сама предложила избраннику расстаться, а он принял окончательное решение. Несмотря на попытки пары сохранить отношения, все было уже бессмысленно.

«Я просто сказала Егору, что мы больше не можем быть вместе. Потом очень длительный период мы не говорили всем, что расстались. Я просто написала в соцсети об этом. Это стало событием. Решение о расставании, скорее всего, принял он. Потом еще два года мы пытались сохранить отношения. Но все-таки все было разбито», — рассказала Любовь Толкалина.

Сам же Егор Кончаловский, говоря о причинах разрыва с артисткой, намекал, что она не была готова к созданию семьи и рождению ребенка. Любовь Толкалина же объясняла, почему так и не вышла замуж за режиссера: «Он пришел с брачным договором, а я хотела, чтобы он повел меня в храм. Оскорбило ли это меня? Нет, я просто все поняла. И ушла не потому, что меня там что-то оскорбило».

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