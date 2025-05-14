Нежно прижимался: Любовь Толкалину и Марата Башарова заподозрили в романе

Актриса Любовь Толкалина в личном блоге поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с коллегой по сцене Маратом Башаровым, и спровоцировала слухи о романе.

На черно-белой фотографии актер нежно прижимался к Толкалиной. Кроме того, артистка показала букет цветов, который, как предположили пользователи, подарил ей 50-летний Башаров.

47-летняя Любовь при этом сохранила интригу и никак не подписала снимок, оставив поклонников в недоумении.

Известно, что Толкалина и Башаров снимаются вместе в одном из новых телепроектов. В сериале они играют мужа и жену.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года Башаров вышел в свет с возлюбленной Анастасией Борисовой, которая моложе него на 13 лет. Их заметили на премьере фильма «Роднина» в Москве. При этом у Анастасии не было помолвочного кольца, хотя Марат признавался, что созрел для нового брака.