«Я никогда не была „белой и пушистой“»: актриса Елена Яковлева откровенно рассказала о своей жизни

Актриса Елена Яковлева 5 марта отметила день рождения — знаменитости исполнилось 63 года. В интервью PROZVEZD звезда сериалов «Каменская» и «Склифосовский» поделилась мыслями о возрасте, работе и любимых ролях в кино.

По словам актрисы, она не беспокоится по поводу возраста.

«Люблю свой день рождения. Не переживаю, что с каждым годом становлюсь старше», — призналась Елена Яковлева.

В последнее время артистка пробует себя в непривычных для себя ролях. Так, она сыграла Римму — современную Шапокляк в комедии «Чебурашка». Кроме того, актриса перевоплотилась в Бабу Ягу в фэнтези «Последний богатырь». Как отметила Елена Яковлева, такие образы подходят под ее характер, а ее любимая героиня — Баба Яга.

«Я никогда не была „белой и пушистой“, и ужасно рада, что играю Бабу Ягу. Сегодня она — моя любимая героиня. Кстати, моя Баба Яга намного злее Бабы Яги Георгия Милляра. Я специально ее такой сделала», — поделилась актриса.

Свободное время Елена Яковлева предпочитает проводить за чтением книг. На вопрос о соцсетях артистка отвечает, что хотела бы остаться «старомодной».

«Я живу прекрасно. Прихожу домой, ложусь на диван и читаю. <…> Я хочу остаться немного старомодной. Продолжу читать книги, лежа на диване, а не смотреть телефон», — отметила знаменитость.

Напомним, первым супругом Елены Яковлевой стал актер Сергей Юлин. Однако брак артистов продлился всего полгода.

Во второй раз артистка вышла замуж в 1990 году за актера театра «Современник» Валерия Шальных. У супругов есть 31-летний сын Денис. Он снимался в кино, учился на режиссера, а теперь занимается культуризмом.

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