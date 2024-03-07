«Это мой день»: актриса Ирина Безрукова поделилась, как отметит 59-летие

Актриса Ирина Безрукова поделилась, как планирует отметить 59-летие. Ее день рождения состоится 11 апреля. О планах артистки узнал сайт «Страсти».

«Я еще не знаю, потому что каждый раз делаю это спонтанно. Иногда просто уезжаю в этот день, иногда играю спектакль, и после мы с друзьями идем в какое-нибудь кафе», - сообщила Безрукова.

Актриса призналась, что не может собрать всех, кого хотела бы пригласить.

«Но история такова, что всех, кого бы я хотела пригласить, невозможно собрать. И по времени люди заняты, и это будет совершенно разорительная история, потому что у меня очень много друзей и знакомых, которых я хотела бы пригласить, но просто невозможно! Поэтому пускаю все на самотек и совершенно спонтанно все это делаю. Скорее всего, так будет и в этом году. Может быть, я просто куда-нибудь уеду, посвящу этот день себе. Вы знаете, пока не решила еще. Может, у меня будет просто рабочий день», - рассказала знаменитость.

Безрукова заранее знает, что будет много поздравлений, а консьержка, как обычно, передаст пакеты с подарками от друзей и знакомых, деловых партнеров. Затем актриса разберет презенты и поблагодарит всех поздравивших.

«Это мой день, и я считаю, что этот день я могу проводить так, как хочу, и не зависеть от каких-то ожиданий других людей. Можно хотя бы раз в году позволить себе здоровый эгоизм, это же мой день…Так что мне выбирать, как его проводить», - заключила актриса.

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