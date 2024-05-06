«Я ничего не знаю»: пресс-секретарь Кремлевского дворца отреагировал на планы Орбакайте выступить 1 июня

В Кремлевском дворце отреагировали на слухи о том, что певица Кристина Орбакайте планирует выступить на концерте 1 июня. Пресс-секретарь учреждения Константин Ярошевский сообщил, что ему неизвестно о намерениях артистки.

Комментарий приводит издание «Абзац».

«Я ничего об этом не знаю», - сообщил Ярошевский и добавил, что в сборных концертах артисты «меняются буквально каждый день».

По словам пресс-секретаря, программа может претерпеть изменения даже в день мероприятия. При этом вопрос участия или отмены выступления кого-либо из артистов решает организатор.

Ранее появилась информация о том, что Орбакайте примет участие в концерте ко Дню защиты детей. Организаторы связывались с певицей еще в феврале, несколько дней назад она согласилась выступить.

Мероприятие «Всё лучшее – детям!» должно стать первым в рамках ее корпоративного турне. Говорилось, что исполнительница готова давать частные выступления за 5,5 млн рублей.