Музыкальный фестиваль в Кремлевском дворце: с чего начнется корпоративное турне Орбакайте по России

Певица Кристина Орбакайте в скором времени начнет корпоративное турне по России. По данным Telegram-канала Mash, первое выступление она даст в рамках музыкального фестиваля в Кремлевском дворце.

Концерт состоится 1 июня — в День защиты детей. Орбакайте планировала начать корпоративный тур еще в марте, но все испортила ее мать Алла Пугачева. Примадонна заявил, что нормальные люди, по ее мнению, в Россию не возвращаются.

После такого Кристину вычеркнули из списка артистов в день концерта, приуроченного к 8 Марта. Однако спустя время у певицы вновь появилась возможность гастролировать.

Несколько дней назад она согласилась на предложение выступить в Кремле. При этом райдер, по данным журналистов, на мероприятия в таких местах у артистки весьма скромный.

Ранее сообщалось, что Орбакайте готова вернуться в Россию, чтобы выступать на закрытых вечеринках. Чтобы увидеть и услышать звезду, придется заплатить 5,5 млн рублей.