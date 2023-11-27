«Я ничего не запрещаю»: Лаура Джугелия призналась, что балует своих детей

Журналист и телеведущая Лаура Джугелия является многодетной мамой — она воспитывает двух сыновей и дочку, которую знаменитость родила летом 2023 года. Джугелия призналась, что ничего не запрещает своим детям.

Порой телеведущей приходится завлекать своих детей гаджетами, когда есть срочные дела. В загруженные дни она дает малышам iPad и просит посидеть за ним какое-то время, чтобы выполнить возникшие задачи.

По словам Джугелии, в ее семье нет строго режима. Когда детям нужно в садик, они ложатся спать до 22.00, но иногда время смещается.

В питании отпрысков также отсутствуют строгие правила.

«У меня нет никаких каких-то жестких ограничений, потому что мне кажется, что, когда что-то запрещаешь, ребенок еще больше это хочет, особенно, если это касается сладкого», — рассказала она в интервью Пятому каналу.

Телеведущая отметила, что является сторонницей правильного питания, но иногда позволяет себе и детям фастфуд. На днях рождениях малыши могут есть картошку фри, наггетсы, пиццу и другие продукты.

Ранее телеведущие Лаврентьев и Астровская рассказали, что растят сына свободным человеком.