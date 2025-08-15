«Я ничего не успеваю»: фигуристка Александра Трусова рассказала о первой неделе материнства

Недавно родившая сына фигуристка Александра Трусова рассказала о первой неделе материнства. Спортсменка выкроила немного времени, чтобы записать видеообращение в своем Telegram-канале.

21-летняя Трусова призналась, что не высыпается и ничего не успевает. Ухаживать за новорожденным ей помогает мама и муж. По словам участницы Олимпийских игр, первые дни в роли мамы дались ей тяжело. Особенно трудно было адаптироваться к режиму младенца.

«Спим пока так себе, у него свой режим, ночью не любит спать. В первые два дня я спала примерно по полтора часа, сейчас могу уже пять с половиной – это прям хорошо. Пока я, по-моему, не успеваю ничего. Хорошо, что эту неделю с нами мама и хорошо, что Макар помогает, особенно ночью. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь», — сообщила Александра.

Первенец Трусовой появился на свет 6 августа, однако фигуристка уже планирует вернуться на лед.

«Понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Я возвращаюсь на лед! Не знаю, сколько это будет, наверное, минут 20-30, если все хорошо. По плану выйти и понять свои ощущения», — сообщила спортсменка.

