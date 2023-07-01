«Я ничего не скрываю»: Гагарина впервые отреагировала на сообщения о женатом бойфренде

Весной текущего года певицу Полину Гагарину папарацци засняли в объятиях неизвестного мужчины. Пара гуляла по Москве, держась за руку, а затем отправилась в ресторан, где не стеснялась целоваться. СМИ удалось довольно быстро узнать личность нового любовного интереса артистки. Им оказался танцор ее балета Станислав Миков. Вот только не успели поклонники порадоваться за кумира, как выяснилось, что предполагаемый бойфренд женат.

Сама Полина никак не реагировала на слухи вокруг своей личной жизни. Не давал комментариев и Миков. Косвенное подтверждение роману дала только супруга артиста. Она вышла на связь с поклонниками в расстроенных чувствах и попросила не вмешиваться в ее семейные проблемы. Однако на днях Гагарина впервые решила поднять эту тему во время пресс-конференции. Она не стала говорить, правда или нет, что у нее новые отношения, но заявила журналистам, что они могут за ней следить, ведь ей скрывать нечего.

«Да ради Бога! Вы его получили? (Эксклюзив – прим. Страсти) Пожалуйста! Я ничего не скрываю. Мне нечего скрывать», - цитирует слова певицы издание StarHit.

Отметим, что многие не верят в то, что роман Гагариной с танцором может быть серьезным. Не так давно о нем высказывался эксперт шоу «Пусть говорят», телеведущий и журналист Денис Сорокин. Он заявил, что Полина меняет мужчин, как перчатки, и для счастья ей стоило оставаться с ее первым мужем, ведь он ее действительно любил.