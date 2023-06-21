«Птица не ее полета»: почему новый роман Полины Гагариной заранее обречен

Несколько недель назад поклонников Полины Гагариной потрясла новость, что певица начала отношения с женатым солистом своего балета Станиславом Миковым. Журналисты заметили пару на романтической прогулке и даже смогли запечатлеть момент поцелуя в ресторане. Однако каких-либо комментариев сама артистка пока предпочла не давать. Роман пока лишь косвенно подтвердила супруга танцовщика. Она вышла на связь с фанатами и попросила их не лезть в ее семейные проблемы.

По неподтвержденной информации, Гагарина начала встречаться с Миковым только пару месяцев назад. Ведь именно тогда появились первые слухи об их связи, а также были удалены фото с женой со страницы артиста. Правда, близкие из окружения Станислава утверждают – все началось гораздо раньше. На самом деле все участники любовного треугольника знакомы уже более пяти лет, так что вряд ли чувства вспыхнули неожиданно только недавно.

Такого же мнение придерживается и эксперт шоу «Пусть говорят», телеведущий и журналист Денис Сорокин. По его словам, новый избранник Гагариной ничем не отличается от всех ее предыдущих партнеров. Он не только внешне напоминает ее бывших, но и также, как и многие другие, сотрудничает с ней. А Полина любит служебные романы. Проводя аналогию с экс-мужьями, можно сделать вывод, что и Миков вскоре надоест певице, и она переключится на кого-то нового.

«Она считала, что Слава (Вячеслав Еськов – бывший муж Полины Гагариной – прим. «Страсти») - птица не ее полета. Бросила парня, как только ее карьера пошла в гору. <...> Может, из-за того, что Гагарина тогда бросила Еськова, сейчас и не складывается ее личная жизнь, мужья меняются, как перчатки», - отметил Сорокин.

Напомним, что ранее скорое расставание с бойфрендом Полине Гагариной предрекла и таролог.