«Я ничего не делал»: Андрей Данилко открестился от стоившей ему карьеры фразы «Раша, гудбай»

Украинский певец и шоумен Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что не вкладывал политический смысл в свое выступление на «Евровидении» в Хельсинки в 2007 году. Он заверил, что не произносил фразу «Раша, гудбай» со сцены.

По словам артиста, разразившийся тогда скандал стал результатом «пропаганды» и «травли». Данилко пожаловался, что все его слова рассматривали под микроскопом, а он просто был не всегда точен в своих высказываниях.

«После Евровидения у меня война же началась с Россией. Я ничего не делал. Для меня это был шок. В 2007 году, когда против меня сделали эту травлю, и в это все поверили. Я вот тогда задумался, как работает пропаганда», - приводит слова Данилко Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам артиста, после скандального выступления, стоившего ему карьеры в России, даже участники коллектива поверили в то, что фраза «Раша, гудбай» была действительно произнесена со сцены.

«Я даже до такого не додумался. Вот, что они придумали. До сих пор я не могу от этого отделаться. Как могли на белое сказать черное, и все поверили», - заключил Данилко.

Напомним, после «Евровидения» в 2007 году Данилко потерял возможность выступать в России. Артист хотел хайпануть и со сцены произнес роковую фразу «Раша, гудбай». После он попытался оправдаться и заявил, что сказал «Лаша тундбай», однако ему не поверили.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что после запрета на выезд в Европу Верке Сердючке стало все понятно по поводу украинского режима. У артиста сорвались заграничные гастроли.