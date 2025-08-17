«Я ни разу не засомневалась в его чувствах»: Марина Зудина о браке с Табаковым

17 августа артисту Олегу Табакову могло бы исполниться 90 лет. Родные основателя театра «Табакерка» соберутся на Новодевичьем кладбище, чтобы почтить его память. Вдова звезды «Человека с бульвара Капуцинов» Марина Зудина рассказала, что главной его жизненной силой была любовь.

По словам Зудиной, любовь для Табакова значила очень многое. И не только в личной жизни, но и в творчестве.

«Он любил своих детей, он любил меня. Мы больше 30 лет были вместе. За эти годы я ни разу не засомневалась в его чувствах», — приводит слова 59-летней знаменитости Kp.ru.

Марина отметила, что режиссеру был важен больше процесс творчества, а не результат. Но при этом он очень ценил успех и умел его добиться.

Вдова легенды советского кино описала его как очень доброго человека. Зудина вспомнила, как супруг оплачивал врачей сотрудникам, нуждающимся в дорогостоящем лечении и как помогал им получить квартиры. Табаков также помог ученику Евгению Миронову перевезти родных из Саратова в Баку, а Сергею Газарову — с переездом в Баку.

Зудина стала последней любовью Табакова. Изначально Марина была ученицей великого мастера — их роман длился 10 лет. Все это время артист не мог уйти от жены, но в итоге в 1995 году заключил брак с молодой актрисой, с которой прожил до самой смерти. У супругов появилось двое детей — сын Павел и дочь Мария.

Напомним, в марте Зудина посетила могилу Табакова в годовщину его смерти. Вдова артиста не смогла сдержать слез на кладбище.