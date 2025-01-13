«Я невероятно счастлива»: переполненная эмоциями Бузова рассказала о сбывшейся мечте

После новогодних праздников Ольга Бузова активно путешествует и ярко проводит время. Поющая телеведущая призналась, что исполнила свою давнюю мечту — она побывала на концерте группы Coldplay.

Экс-ведущая «Дома-2» специально приехала на концерт коллектива под открытым небом в Абу-Даби.

«Моя мечта сбылась. Сегодня я побывала на концерте любимой группы Coldplay. Я невероятно счастлива…», — написала звезда в своем Telegram-канале.

Бузова призналась, что пела и танцевала вместе с музыкантами и полным стадионом зрителей. По словам артистки, музыка объединяет и вдохновляет людей.

Исполнительница хита «Мало половина» призналась, что вышла с концерта заряженная. Она долго не могла уснуть из-за сильных эмоций.

Недавно Ольга Бузова провела три дня, катаясь на лыжах в Красной Поляне. Артистка вернулась на ночь домой в Москву и снова улетела – на этот раз в Минск.