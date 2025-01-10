Певица Ольга Бузова вернулась из отпуска в Москву и быстро улетела из России
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Певица Ольга Бузова провела три дня, катаясь на лыжах в Красной Поляне. Артистка вернулась на ночь домой в Москву и снова улетела – на этот раз в Минск.
Подробностями Бузова поделилась в соцсетях.
Певица призналась, что провела бы в Красной Поляне неделю. Уехав оттуда, она снова захотела вернуться.
За три дня в горах лицо певицы обветрилось и обгорело. Ольга также пожаловалась на постоянные перелеты.
«Мне кажется, что если я без чемодана выхожу, то это какой-то вот странный день», - размышляла она по пути в аэропорт.
Перед самолетом и по прилету в Минск на видео Бузовой попал Стас Ярушин. Певица собиралась рассказать ему, как покаталась на лыжах.
Ранее появилась информация, что в Сочи Бузова отдыхала с судебным приставом. Эту информацию прокомментировала мама певицы.