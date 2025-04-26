«Я нервничаю, как не знаю кто…»: Анастасия Волочкова не находит себе места из-за свадьбы дочери

26 апреля в Санкт-Петербурге состоится свадьба единственной дочери Анастасии Волочковой. В беседе с изданием StarHit балерина поделилась эмоциями перед предстоящим торжеством и призналась, что не находит себе места.

Свадебная церемония 19-летней Ариадны и ее возлюбленного Никиты состоится в Тронном зале особняка И.К. Мясникова в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, пара обручилась еще в Москве, а на днях обвенчалась.

«Роспись была в Грибоедовском загсе в Москве, венчание прошло пару дней назад в Санкт-Петербурге в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины», — заявила Анастасия Волочкова.

Танцовщица не скрывает: она спешит на торжество и очень переживает. Известно, что Анастасия Волочкова лично занималась организацией свадьбы дочери, поэтому для нее важно, чтобы все прошло достойно. Артистка также возмущена повышенным вниманием со стороны СМИ к особенному для ее семьи дню.

«Ребята, умоляю вас! Мне через 15 минут нужно быть на месте, в особняке. Свадьба, помолвка, венчание, роспись — это дело двух людей! Почему вы думаете, что все должны быть у меня сегодня в особняке и лезть своими камерами в тарелки, в бокалы? Мы сами отметим! Я нервничаю, как не знаю кто…» — призналась балерина.

Напомним, сначала молодожены отметят бракосочетание с Анастасией Волочковой, ее матери и других родственников и друзей. Затем Ариадна и Никита соберутся на семейном празднике с отцом девушки Игорем Вдовиным и его женой.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова сделала неожиданное признание о свадьбе дочери: «Она через полгода с ним расстанется».