«Через полгода с ним расстанется»: Волочкова сделала неожиданное признание о свадьбе дочери

Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь через полгода расстанется с женихом. Об этом она рассказала на YouTube-канале Кристины Задоры.

Балерина Анастасия Волочкова готовит свадьбу своей дочери Ариадны, которая должна состояться уже 26 апреля. Однако неожиданно для всех балерина вдруг заявила, что ей многое не нравится в новом возлюбленном дочери.

«Я уже жду этой свадьбы, чтоб она прошла, и забыть как страшный сон. Я ее чуваку говорю: "Друг мой сердечный, ты вообще кто? Ты никто, ничто и звать никак. Ты был у меня дома два раза. Я тебя видела в этом католическом храме. Ты мою дочь уже с этими четками подсадил, она уже вся забитая". Как можно без СМИ, без освещения? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку», - рассказала она.

При этом Волочкова выступает категорически против венчания, хотя на этом настаивает жених Ариадны. В долгий союз молодых балерина тоже не верит.

«Она придет ко мне и скажет: "Мама, как ты была права". Я буквально сегодня общалась с моей мамой, говорю: "Мама, скажи ей, не надо уже этого венчания, зачем эта показуха. Она через полгода с ним расстанется"», - добавила она.

Ранее мы писали о том, что Волочкова высказалась о продаже подаренной Керимовым роскошной квартиры.