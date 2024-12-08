«Я нервная»: Лера Кудрявцева отреагировала на скандал с Сергеем Лазаревым на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Лера Кудрявцева прокомментировала скандал, который устроил Сергей Лазарев на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!». Телеведущая вышла на связь в своем Telegram-канале и публично поддержала экс-возлюбленного.

Ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что прекрасно понимает Сергея Лазарева. По словам Леры Кудрявцевой, из-за своей эмоциональности она бы поступила так же. Знаменитость сравнила себя с Человеком-пауком, прыгающим по стене.

«Я очень хорошо понимаю Лазарева, который прыгал по стене. Я бы, наверное, вообще там была Человек-паук. Нервная», — заявила Лера Кудрявцева.

Напомним, 29 ноября состоялся финал шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1», победителем которого стала вокалистка Элен Бадалян. Проект прославился не только яркими выступлениями участников, но и громкими скандалами. Так, в эфире одного из выпусков шоу Сергей Лазарев прыжками спустился по этажам «стены» на нижний ряд и проголосовал за фониатра Льва Рудина, отказавшегося оценить номер Арпи Абкарян. В ответ на это оскорбленный член жюри покинул студию.

Ранее мы писали о том, что журналистка Алена Жигалова поддержала решение Сергея Лазарева покинуть шоу «Ну-ка, все вместе!».