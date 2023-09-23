Я непригоден: Стас Пьеха сделал неожиданное заявление о личной жизни

Стас Пьеха заявил, что он непригоден для отношений с женщинами, об этом певец рассказал в своих соцсетях.

Пьеха рассказал, что накануне пообщался с журналистами о своем отношении к пластической хирургии. Однако в прессе почему-то появились совсем другие высказывания певца о том, что он ищет «естественную и натуральную женщину». Стас Пьеха объяснил, что это неверная информация.

«Появилась кринжовая инфа про то, что я ищу себе натуральную и естественную женщину! Я такого не говорил… Да и к тому же я для отношений совсем непригоден! Особенно для продолжительных. Так что набор в группу окончен, расходимся… Конечная», - объяснил исполнитель.

В комментариях под записью появилось много комментариев от разочарованных женщин: «То есть, из ваших слов выше, вы не можете любить одну единственную женщину?», «Девочки, надежда на непродолжительные отношения все же есть, не расстраиваемся!»

Ранее Стас Пьеха признался, что ему было тяжело из-за отсутствия внимания матери. Подробнее об этом читайте в нашем материале.