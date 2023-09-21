«Эта пустота не заполнится кем-то»: Стас Пьеха рассказал об одиноком детстве

Певец Стас Пьеха рассказал, что ему было тяжело из-за отсутствия внимания матери, которая постоянно была на работе. Артист в беседе с WomanHit.ru рассказал о своем детстве и о том, каким является отцом.

Исполнитель признался, что ему нравится семья, в которой он родился. Но есть множество «но».

«Если бы был выбор, он вряд ли был в пользу нашей семьи. Сложно быть ребенком великого советского артиста», – пояснил Стас.

По словам мужчины, в детстве ему не хватало внимания со стороны родных. Все они много работали. Он даже сейчас ощущает это чувство.

«Эта пустота не заполнится кем-то, тут только если самому себе давать то, что хочется, — любовь и заботу», – говорит певец.

Несмотря на то, что у артиста есть сын, он не называет себя воспитывающим отцом. Он считает себя другом, который боится быть резким с ребенком или сделать так, чтобы наследник им управлял.

Многих поклонников интересует личная жизнь знаменитости. Пьеха говорит, что сейчас вряд ли способен на сильные и безбашенные чувства, потому что они приводят его к эмоциям и могут вызвать депрессию.

«В отношениях я за ровные, сбалансированные, комфортные чувства. Без качелей, адреналина, страха потерь, ревности, где женщина — друг и соратник», – поделился певец.

Ранее мы писали о том, как певец Стас Пьеха сообщил о смерти любимой бабушки. В семье исполнителя случилось горе — не стало его бабушки Валентины. Женщина является родственницей Пьехи по линии отца.