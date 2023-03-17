«Я неоднократно мог умереть»: Игорь Миркурбанов рассказал о серьезном заболевании

Звезда театра и кино Игорь Миркурбанов рассказал о своем здоровье и проблемах, которые преследовали его всю жизнь. Один из самых загадочных актеров признался, что у него есть врожденное заболевание.

В передаче «Белая студия» Игорь сообщил, что у него врожденный порок сердца.

«Мама родила меня очень рано и, как выяснилось, с проблемным сердцем, — рассказал звезда.

По словам артиста, в детстве с ним произошло нечто загадочное, связанное с потусторонними силами. Он едва не умер от болезни, но после этого порок сердца пропал.

«Меня не лечили... Но что-то случилось. Кто-то свыше зашил мое сердце», – уверенно произнес актер.

Напомним, что Миркурбанов счастлив в браке с супругой Марией, которая на 18 лет моложе него. Он увел девушку у коллеги Александра Цуркана, но стал хорошим отцом для ее сына. У самого Игоря тоже есть дочь Дарья от первого брака. Мужчина говорит, что только благодаря жене смог преодолеть все трудности.

«Я неоднократно мог умереть, был на грани. Со мной происходили чудовищные вещи. Если бы не Маша, ее любовь, вера в меня и терпение, вряд ли бы я сегодня здесь был. Несмотря на мою нестабильность, пороки и адский характер, Маша меня поддерживала», – говорит актер.

При этом звезда часто пугает родных и поклонников странными заявлениями. Игорь повторяет, что у него «нет сердца».

«Так я постоянно говорю жене. Нет и все. Я — бессердечный», — заявил артист.

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