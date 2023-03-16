«Режиссеру прокололи колесо, оператор попал в аварию»: Андрей Соколов о злом роке в кино

Актер Андрей Соколов рассказал о злом роке во время съемок картины «Бездна, круг седьмой». По словам звезды, тема фильма была связана с «оккультными делами». Артист дал интервью WomanHit.ru.

По сценарию фильма герой Соколова ворует иконы. Этим нужно было заниматься, чтобы персонажу уехать за рубеж и продать их там. Актер отмечает, что икона – это символ веры, который обладает энергетикой и силой.

«Когда мы снимали момент похищения, мою машину перегородили, режиссеру прокололи колесо, оператор попал в аварию, у реквизитора хулиганы отобрали икону, как это расценивать?!» – делится артист.

По словам знаменитости, нужно понимать: есть жизнь, а есть профессия.

«Но надо отделять и понимать, что все-таки это правдоподобие чувств, как говорил Константин Сергеевич Станиславский», – подчеркивает актер.

Также Андрей рассказал, какие бывают предубеждения среди актеров во время съемок. Он отметил, что есть внутрицеховые предубеждения, например, что делать, если по сценарию нужно лечь в гроб.

«Если снимаешься в гробу, надо под голову положить бутылку водки, так у нас говорят», – сказал Соколов.

Актер заверил, что ему, к счастью, никогда не приходилось сниматься подобным образом. Но он не намерен бросать актерскую карьеру. Звезда планирует дальше сниматься в различных картинах, поддерживать запущенные кинематографические проекты. А также хочет поставить новый спектакль и самому снять кино.

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