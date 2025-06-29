«Я немножко скучна»: Анна Снаткина объяснила, почему не ходила в ночные клубы до 29 лет

Анна Снаткина редко рассказывает о личном и предпочитает вести закрытый образ жизни. В новом интервью актриса призналась, что впервые побывала в ночном клубе в 29 лет.

В 2012 году Анна вышла замуж за шоумена Виктора Васильева. Пара воспитывает 12-летнюю дочь Веронику. Актриса признается — именно супруг впервые привел ее в ночной клуб.

«Наверное, я немножко скучна. Я однолюб. Я очень долго подходила к осознанному браку. В ночном клубе я оказалась в 29 лет — и меня туда привел мой муж. Первый раз», — рассказала 41-летняя звезда сериала «Татьянин день» в интервью Надежде Стрелец.

Актриса пояснила, что супруг, в отличие от нее, более компанейский и мог ходить в ночные заведения каждую пятницу. Себя Анна называет человеком другого склада. Знаменитость очень рада, что судьба свела ее с Виктором: супруги идеально дополняют друг друга, а встречу с мужем Снаткина называет «подарком вселенной».

Напомним, в этом году Анне присвоили звание заслуженной артистки России. О своих эмоциях от получения награды актриса рассказала сайту «Страсти».