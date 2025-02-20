«Красиво»: муж поздравил Анну Снаткину со званием заслуженной артистки

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актрисе Анне Снаткиной звания заслуженной артистки РФ. Она прокомментировала получение награды.

Снаткина посетила закрытую премьеру комедии «Граница миров», мероприятие проходило в Особняке на Волхонке. Там присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Со мной рядом в этот момент были муж, дочь Вероника. Это те эмоции, которые переживаешь большое количество времени. Сначала ты слышишь эту информацию, потом пытаешь переварить, начинаешь с этим жить. Я благодарна за эту награду и большую, высокую оценку. Я благодарна Московскому губернскому театру, моему художественному руководителю Сереже Безрукову, агенту, семье. Ты же не делаешь что-то один, это работа и поддержка всех моих близких», - поделилась Снаткина.

Пока она не успела отпраздновать награду, но планирует. Актриса соберется с семьей и близкими друзьями.

Супруг поздравил Снаткину «красиво, душевно», с цветами.

Ранее дочь актрисы делилась, что потратит первый гонорар на шопинг в Дубае. Наследница Снаткиной снялась в картине «Каждый мечтает о собаке».