«Я неисправимый Султан Сулейман»: Natan сделал заявление об отношениях с женой после измен

Рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) заявил о примирении с женой Анастасией Швецовой. Музыкант признался, что супруга смогла простить ему измены.

«Знаю, вы с сочувствием переживали вместе со мной сложный период в моей личной жизни, и пока некоторые пророчили мне моральный суицид и смирение с тем, что я неисправимый „Султан Сулейман“ мы вместе с супругой, работали над нашими отношениями», — пояснил исполнитель в своем Telegram-канале.

Артист лейбла Black Star рассказал, что вместе с Анастасией они взвешивали все «за» и «против», снова знакомились друг с другом и приняли решение в пользу семьи.

По словам Алишера, жена разрешила ему исправить то, что было недопустимо не только по отношению к ней, но и ко всей семье.

Теперь супруги официально вместе, несмотря на многочисленные слухи о разводе.

Отношения артиста и Анастасии едва были не разрушены из-за его интрижек на шоу «Звезды в джунглях» с Валерией Чекалиной и Бьянкой. Вернувшись со съемок, он рассказал обо всем жене и публично назвал себя «недостойным».

Напомним, Анастасия Швецова рассказала, что впервые Natan изменил после рождения второго сына. Для жены артиста это стало ударом в сердце.