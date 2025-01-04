«Я не зря тебя рожала»: Ксения Собчак рассказала о трогательном поступке сына Платона
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Журналистка Ксения Собчак опубликовала в соцсетях трогательное видео с сыном Платоном. На кадрах мальчик принес маме завтрак в постель, а она прокомментировала это фразой «не зря тебя рожала».
Знаменитость проводит праздничные выходные вместе с наследником у матери в Санкт-Петербурге. Ксения показала, что Платон ухаживает за ней – он принес поднос, на котором лежали блины, бутерброды, масло, икра и чашка.
«Я не зря тебя рожала», — заявила она.
Звездный мальчик не растерялся и колко ответил маме.
«Только я не твой официант, запомни. Я твой сын», — сказал он и вышел из комнаты.
Напомним, что Собчак родила сына от актера Максима Виторгана. Через несколько лет они расстались, и женщина вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.
Платону сейчас восемь лет. В честь дня рождения Ксения публиковала в соцсетях пост, посвященный воспитанию ребенка. Она отмечала, что не запрещает ребенку видеться с отцом.
«Ребенок, ограниченный во всем, вырастает рабом, а ребенок без границ — самодуром. Учить иностранные языки — это самое прекрасное, что можно дать в детстве, и быстро их усвоить. Каждый день говорить, как ты любишь и ценишь своего мальчика. И много обнимать. Пока дается и сам тянется», — делилась она.
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