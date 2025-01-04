НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 января 2025, 11:47
1 мин.

«Я не зря тебя рожала»: Ксения Собчак рассказала о трогательном поступке сына Платона

Ксения Собчак показала, как восьмилетний сын Платон принес ей завтрак в постель.
«Я не зря тебя рожала»: Ксения Собчак рассказала о трогательном поступке сына Платона

© Starface.ru

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в соцсетях трогательное видео с сыном Платоном. На кадрах мальчик принес маме завтрак в постель, а она прокомментировала это фразой «не зря тебя рожала».

Знаменитость проводит праздничные выходные вместе с наследником у матери в Санкт-Петербурге. Ксения показала, что Платон ухаживает за ней – он принес поднос, на котором лежали блины, бутерброды, масло, икра и чашка.

«Я не зря тебя рожала», — заявила она.

Звездный мальчик не растерялся и колко ответил маме.

«Я не зря тебя рожала»: Ксения Собчак рассказала о трогательном поступке сына Платона

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Только я не твой официант, запомни. Я твой сын», — сказал он и вышел из комнаты.

Напомним, что Собчак родила сына от актера Максима Виторгана. Через несколько лет они расстались, и женщина вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.

Платону сейчас восемь лет. В честь дня рождения Ксения публиковала в соцсетях пост, посвященный воспитанию ребенка. Она отмечала, что не запрещает ребенку видеться с отцом.

«Ребенок, ограниченный во всем, вырастает рабом, а ребенок без границ — самодуром. Учить иностранные языки — это самое прекрасное, что можно дать в детстве, и быстро их усвоить. Каждый день говорить, как ты любишь и ценишь своего мальчика. И много обнимать. Пока дается и сам тянется», — делилась она.

Ранее мы писали о том, что актриса Анна Хилькевич пожаловалась на поведение детей после празднования Нового года.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Ксения Собчак
дети
завтрак
Максим Виторган