«Второй день расхлебываем последствия»: Анна Хилькевич о праздновании Нового года с детьми

Анна Хилькевич рассказала, как встретила новогоднюю ночь с детьми и призналась, что допустила ошибку, с которой семья борется уже несколько дней.

Артистка поделилась, что Новый год праздновала в кругу семьи и что в честь праздника разрешила старшим дочерям сбить режим и поздно лечь спать, чтобы больше времени провести с родственниками и повеселиться допоздна. Однако теперь Анна жалеет из-за своего одобрения, так как теперь это сказывается на их повседневной жизни.

По словам Хилькевич, им с мужем уже несколько дней приходится нелегко в общении с девочками, так как из-за полностью сбитого режима у них происходят регулярные перепады настроения, а вечерами им сложно заснуть, из-за чего случаются истерики, слезы и крики.

«Второй день расхлебываем последствия позднего новогоднего засыпания старших девочек. Их нервная система совсем не предназначена для того, чтобы даже раз в год лечь спать в 3-4 утра. Наблюдаю второй день плаксивых, капризных, с трудом засыпающих вечером девочек. В следующем году в час ночи спать пойдут. Не нужны нам с мужем эти качели», — пожаловалась актриса в Telegram-канал «Аня Хилькевич».

Кроме того, звезда сериала «Универ» поделилась, что на следующий год будет отправлять детей ложиться спать через час после боя курантов.

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