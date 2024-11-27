«Я не знаю, какой мужик тебя выдержит»: актер Станислав Бондаренко о работе с Настасьей Самбурской
© Starface.ru
Актер Бондаренко заявил, что у Настасьи Самбурской тяжелый характер. Об этом он рассказал на YouTube-канале FameTime TV.
Актер Станислав Бондаренко пришел на интервью к Лауре Джугелии. Бондаренко играл вместе с Настасьей Самбурской в спектакле «Охота на мужчин». Он рассказал, что во время работы с актрисой понял, насколько у нее непростой характер.
«Она необычный человек, не всегда легкий, так скажем… Но мне нравится, что она, как большой локомотив… Она прямолинейная, честная», — рассказал он.
По словам Бондаренко, он стал для Самбурской хорошим другом. Поэтому актер дал знаменитости совет о том, какого мужчину ей стоит искать.
«Я ей сказал: „Насть, честно, я не знаю, какой мужик тебя сможет выдержать, потому что ты настолько самодостаточная“. Это должен быть очень сильный мужик, хорошо зарабатывающий, чтобы он не чувствовал себя приниженным, потому что тюфяк не подойдет», — добавил он.
Ранее мы писали о том, что экс-возлюбленный Самбурской заявил об изменениях в актрисе.