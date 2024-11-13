«Была другим человеком»: экс-возлюбленный Самбурской заявил об изменениях в актрисе

Певец Ivan заявил, что Настасья Самбурская «была другим человеком» в отношениях с ним. Об этом сообщает Леди Mail.

В 2016 году певец Ivan (Александр Иванов) подтвердил роман с актрисой. Знаменитостей обвиняли в отношениях ради пиара, но Александр утверждал о настоящих чувствах. По словам артиста, на сегодняшний день он не общается с экс-возлюбленной, но читает о ней новости. Александр считает, что раньше Самбурская «была другим человеком».

«Мы расстались без скандалов. Когда сейчас что-то о ней читаю в прессе, мне кажется, что тогда, со мной, она была совершенно другим человеком», — высказался певец.

После расставания с актрисой Иванов женился и стал отцом. Артист отмечает, что супруга не ревнует его к бывшей избраннице.

«У моей жены такая самоценность, что ревность — это не про нее. Она яркая и красивая, и знает, что она — моя единственная любовь», — резюмировал Иванов.

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