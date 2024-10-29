«Ужасно страшно!»: дочь Владимира Машкова в ужасе от жизни в эмиграции

Актриса Мария Машкова рассказала о своей жизни в эмиграции. Сейчас она живет в США и не думает возвращаться в Россию. При этом она честно признается — ей страшно от того, что ее ждет в будущем.

По словам Машковой, ей тяжело приходится в Америке. Еще сложнее, когда она получает сообщения от вернувшихся в Москву друзей, которые смогли вернуться к работе, несмотря на свое решение об отъезде.

«Мне очень страшно, ужасно страшно! Я мать, взрослая женщина, на мне большая семья. Рядом, понятное дело, муж, это очень важно. Но мне очень страшно, что сбудутся все предсказания журналистов, которые остались в России и пишут, что я буду мыть туалеты. Страшно, что зачахну здесь, и у меня ничего не получится», - цитирует слова Марии StarHit.

Актриса рассказала, что ей сложно в США из-за дороговизны страны. Она отметила, что аренда жилья стоит не малых денег, при этом даже в хорошем районе встречаются бездомные в палатках.

Ранее Мария Машкова назвала певицу Аллу Пугачеву героем России.