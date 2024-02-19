«Я не знаю, как попасть в шоу-бизнес»: певец Андрей Державин сделал признание о своей карьере

Певец и лидер группы «Сталкер» Андрей Державин известен по хитам 90-х «Не плачь, Алиса!», «Чужая свадьба», «Катя-Катерина» и другим. Артист и сейчас успешно выступает по России. Однако в беседе с Сергеем Майоровым в рамках программы «Однажды...» на НТВ певец признался, что его нет в шоу-бизнесе и он не знает, как туда попасть.

Андрей Державин стал одним из самых востребованных артистов на российской эстраде в 90-е годы. Но однажды ему предложили стать клавишником группы «Машина времени», и певец согласился, приостановив сольную карьеру.

Музыкант выступал в составе коллектива 17 лет. Более того, в репертуаре группы «Машина времени» даже осталась его авторская песня «Эти реки никуда не текут».

Сегодня песни Андрея Державина все так же востребованы, он активно гастролирует по городам России. Однако певец редко появляется на телевидении и в поле зрения СМИ. Как объяснил артист, это связано с чрезмерной скромностью, которую ему привили еще в детстве.

«Бабушка мне говорила: „Будь скромнее, не высовывайся, не проси“. У меня это так и осталось. Конечно, мне это мешает с точки зрения какого-то хайпа. Меня часто спрашивают: „Почему тебя нет в шоу-бизнесе?“. А я не знаю, как туда попасть. Не приглашают, а самому идти неудобно», — поделился Андрей Державин.

Напомним, с 2019 года Андрей Державин гастролирует как сольно, так и совместно с группой «Сталкер», которую воссоздал после ухода из «Машины времени».

Кроме того, песни Андрея Державина можно услышать в кино и телепрограммах. Так, его композиции стали саундтреками к фильмам «Танцор», «Лузер», «Цыганки», «Женить миллионера».

Ранее сообщалось о том, что певец Дима Билан заявил, что хочет создать свой вокальный конкурс.