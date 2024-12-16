«Я не знаю, как не поломалась»: объявившая о разводе Анна Седокова не сдержала эмоций в день рождения

16 декабря Анна Седокова празднует день рождения — певице исполнилось 42 года. По этому поводу экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала в личном блоге пост, в котором рассказала об изменениях в своей жизни после развода с мужем и сделала неожиданное признание.

Певица поделилась в соцсети видео, на котором предстала в дерзком образе. Анна Седокова надела красное латексное мини-платье с глубоким декольте, кружевные колготки и туфли на каблуках в тон. Артистка сделала яркий макияж и уложила волосы волнами. На кадрах знаменитость читала газету со статьями о себе, расположившись на белом диване, задувала свечу на праздничном торте и демонстративно сжигала прессу.

Бывшая солистка «ВИА Гры» сопроводила публикацию текстом, в котором подвела итоги года. Анна Седокова призналась, что многое пережила за прошедший период и едва «не поломалась», но вместе с тем «сделала шаг навстречу себе».

«Получается, у меня сегодня день рождения. И этот год был для меня не прост… Я не знаю, как справилась со всем, что произошло в моей жизни, не знаю, как не поломалась, но я точно сделала огромный шаг навстречу к себе. Совершенно не желая этого, я стала одним из главных ньюсмейкеров в стране. Хотя всегда хотела просто спокойно жить. Но, видимо, спокойствие не для меня и надо просто смириться», — высказалась певица.

Анна Седокова отметила, что, несмотря на все трудности, готова войти в новый год жизни «с огромной любовью и благодарностью за все».

Напомним, 16 октября артистка подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи о расставании с мужем. Пара прожила в браке четыре года и тяжело переживала разрыв: Анна Седокова столкнулась со стрессом, из-за чего у нее обострилось серьезное заболевание (отек Квинке и крапивница в острой форме), а спортсмен в одиночестве пересматривал клипы певицы и принимал неизвестные таблетки. Знаменитость признавалась, что приняла решение продолжать работать, несмотря ни на что.

Ранее сообщалось о том, что бывший муж Анны Седоковой трогательно обратился к ней после развода.