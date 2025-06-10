«Я не знаю, как мы это выдержали»: Хилькевич заявила о «жутком» кризисе в отношениях с мужем

Актриса Анна Хилькевич едва не развелась с мужем из-за графика съемок. Анна рассказала о кризисе в браке в подкасте психолога Сатьи Дас.

В новом интервью Хилькевич призналась, что «жуткий» кризис в отношениях с мужем длился три года. По словам актрисы, у них с избранником была проблема — они не разговаривали друг с другом по душам, копили обиды, и все это едва не привело к разводу.

«Я не знаю, как мы выдержали это. Только разговорами. Вообще, была проблема: в принципе, первые годы мы не разговаривали по душам друг с другом. Научились этому только благодаря кризису и это нас спасло. Мы так выросли в глазах друг друга, перешли в абсолютно новую категорию отношений и их восприятия», — призналась знаменитость.

Помимо этого, на отношениях негативно сказался график актрисы. Из-за съемок Анна не может уделить достаточно времени мужу и дочкам. Ей приходится «вырывать» дни, чтобы быть с семьей.

«Мне не хватает времени на полноценное общение с семьей, с остальным, что есть. Я вырываю дни, наконец-то научилась отдыхать. В те небольшие часы или дни, когда я отдыхаю, получаю удовольствие. Но целей у меня вагон и маленькая тележка», — заявила она.

Ранее актриса Анна Хилькевич призналась, что готова продвигать среднюю дочь в кино. Подробности читайте в этой новости.