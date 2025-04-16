Анна Хилькевич о готовности продвигать дочь в кино: «Могу помочь, где-то с кем-то познакомить»

Актриса Анна Хилькевич воспитывает троих дочерей. И если младшая еще совсем маленькая, то Арианна и Анна-Мария уже проявляют себя и думают о том, кем станут в будущем. Так, средняя наследница артистки может пойти по стопам звездой матери, и Хилькевич готова ей в этом помогать. Подробности она рассказала порталу «Страсти».

В интервью Анна призналась, что не видит ничего плохого в том, чтобы продвигать своих детей. Она уверена, что, если Анна-Мария захочет связать жизнь со сценой, она сможет ей помочь связями.

«Я хотела бы, чтобы они пошли по творческому пути, потому что я могу им помочь с этим, где-то с кем-то познакомить. Но я не настаиваю ни в коем случае, старшая дочка точно не пойдет по этому направлению, она совсем другая. А вторая дочка, средняя – супер активная и артистичная, очень любит внимание и находиться на сцене. И, возможно, у нее что-то получится в кино. Но опять же, я не настаиваю. Это должно быть именно ее желание. Когда мы с ней в театр ходим, она всегда смотрит за актерами и говорит: «Мама, хочу играть на сцене». Ребенок сам в пять лет мне об этом сообщает, это точно не мои мысли», - заявила Анна.

При этом, если дочь все-таки не захочет становиться актрисой, Хилькевич не расстроится. Она призналась, что примет любой выбор детей.

«Помогать я буду каждому своему ребенку в любом направлении, какое бы он ни выбрал», - отметила артистка.

По словам Анны, кроме связей, очень важно и образование. Сейчас она не пытается продвигать дочь в кино, так как знает — сначала ей нужно получить знания о профессии. Мастерство можно нарабатывать, снимаясь в юном возрасте. Но все равно нужно иметь базу, чтобы потом состояться в профессии.

«Я достаточно трезво оцениваю способности своих детей и других. Человеку все равно нужно учиться. Неважно, это ребенок какого-то артиста или человека из другой профессии – ему все равно нужно наработать мастерство. Все маленькие дети могут сниматься, набираться опыта, но они все равно потом должны получить образование. Я сейчас свою дочку никуда не продвигаю. Я хочу, чтобы она сначала пошла учиться в студию, набралась какого-то опыта и только после этого, конечно, пусть добивается высот», - поделилась Хилькевич.

Интервью с Анной Хилькевич читайте на сайте «Страсти».