«Я не знаю, как дальше без тебя»: старшая дочь Зайцева обратилась к покойному отцу, не сдерживая слез

Старшая дочь Егора Зайцева Маруся произнесла трогательную речь на церемонии прощания с отцом. Об этом сообщает StarHit.

Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался 19 июня в возрасте 64 лет. Прощание с мужчиной прошло в байк-центре «Ночные волки». Проводить Егора Зайцева в последний путь пришли его жена Екатерина с дочкой Анастасией, а также старшая дочь Маруся, которую родила его бывшая возлюбленная Дарья.

«Жаль, что получилось так быстро, резко, что он ушел так рано. Мы будем помнить его. Я очень рада, что именно этот человек был моим отцом. Он дал мне очень много, воспитывал меня, давал вкус в стиле, помогал в начинаниях. Спасибо тебе за все», – поделилась Маруся.

Девушка выразила благодарность всем, кто приехал проститься с ее знаменитым отцом. А затем она подошла с сестрой к гробу и расплакалась.

«Я не знаю, как дальше без тебя. Ты мне очень нужен. И всем нам», – обратилась к покойному отцу Маруся.

По данным источника, именно старшая дочь Зайцева может стать главой Дома моды в Москве. К тому же у девушки есть соответствующее образование, она закончила Лабораторию моды и факультет искусствоведения.

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