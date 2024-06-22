«Вы добивали его весь год!»: певец Юлиан назвал виновных в смерти Егора Зайцева

Певец Юлиан считает, что в смерти сына знаменитого модельера Зайцева виноваты недоброжелатели. Соответствующее заявление артист сделал в социальных сетях.

19 июня стало известно о смерти 64-летнего Егора Зайцева. Сын знаменитого модельера скончался после продолжительной болезни. Его похоронят 22 июня на Жегаловском кладбище.

Друг покойного Егора Зайцева Юлиан Васин высказался о трагическом событии в своем микроблоге.

«Твое дело должно жить, и мы для этого сделаем все! А всем «шакалам», которые продолжают тявкать после смерти Егора, хочется сказать лишь одно: вы добивали его весь год «липовыми» вбросами и не ведаете, что творите сейчас... Час бумеранга близок!» – прокомментировал певец.

В начале июня Егор Зайцев попал в реанимацию. Последние дни жизни он был на аппарате ИВЛ. По словам источника из близкого окружения Зайцева Вадима Хусаинова, причиной смерти мужчины стали осложнения на фоне онкологии. Еще полгода назад врачи обнаружили у него тяжелую форму анемии и новообразования.

Ранее мы писали, что младшая дочь Егора Зайцева больше часа не могла проститься с отцом.