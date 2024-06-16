«Я не знаю, что сказать. Не ожидал»: Егор Крид заставил отца плакать

Популярный рэп-исполнитель Егор Крид решил удивить своего отца Николая Булаткина и сделал ему роскошный подарок. 29-летний исполнитель преподнес родителю дорогой автомобиль Land Cruiser 300 и заставил его расплакаться от счастья.

Для того, чтобы сюрприз удался, Егор попросил родителей принять участие в съемках эпизода для нового клипа. При этом маму он предупредил заранее о том, что собирается сделать отцу подарок.

После того как родители вышли на улицу, Крид внезапно разволновался и забыл заготовленный текст. В этот момент отец увидел перевязанный красным подарочным бантом джип и не смог сдержать эмоций.

«Вы обалдели, что ли?» — прокричал звездный отец.

После этого Егор вручил мужчине ключи от машины со словами «пап, это твое». Отец и сын трогательно обнялись, и Булаткин-старший не смог сдержать слез радости.

«Самый скромный, самый добрый, самый честный, самый искренний, самый лучший папа. Спасибо за жизнь и правильное ее понимание», — подписал Крид опубликованный в своем блоге видеоролик.

Ранее певец Егор Крид рассказал о депрессивных мыслях из-за отсутствия отношений с девушками. Он также признался, что всю жизнь хотел стать молодым отцом.