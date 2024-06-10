«Одинокий тип»: Крид рассказал о депрессии из-за отсутствия девушки

Российский певец Егор Крид рассказал о депрессивных мыслях из-за отсутствия отношений с девушками. Об этом он сообщил во время прямого эфира в своем микроблоге.

«Депрессуешь. К тридцатке уже подходит, а ты — одинокий тип. Я всю жизнь хотел молодым отцом быть. Но у меня даже претендентки нет рядом на роль его матери», - заявил музыкант.

Исполнитель подчеркнул, что сумел добиться большого успеха на эстраде, однако ему не удалось стать счастливым в личной жизни. Он добавил, что ему грустно осознавать этот факт.

Напомним, с 2014 по 2016 год Крид встречался с певицей Нюшей. В разрыве с артисткой певец обвинил ее отца, продюсера Владимира Шурочкина.

В 2018 году Крид стал героем шоу «Холостяк», в финале которого выбрал Дарью Клюкину. Однако влюбленные вскоре после завершения телепроекта расстались.

В 2020-м певец состоял в отношениях с блогершей Валей Карнавал, но уже через год также стало известно о расставании звезд. В том же году исполнитель высмеял бывшую возлюбленную в песне «Pussy Boy».

Ранее мать Нюши рассказала о трудностях в карьере дочери.