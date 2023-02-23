«Я не знаю, что это»: врачи не могут определить странный вирус у Валерии и ее матери

Певица Валерия и ее мама Галина Перфилова перенесли один и тот же вирус, но врачи не могут определить его. Артистка отметила, что он «странный и долгий».

Валерия сообщила, что болела дважды – в январе и феврале.

«Я не знаю, что это было, до сих пор не сказали… Сказали, ну какой-то был вирус, какой не знаю», - поделилась она в разговоре с Пятым каналом. При этом анализ крови у певицы, по ее словам, был «идеальным».

Валерия больше волновалась не за себя, а за маму. Для собственного спокойствия она приняла решение положить родственницу в больницу.

«Я ее в больницу уложила на неделю — у нас был один и тот же вирус», - сказала певица. Сейчас мама Валерии долечивается дома – для полного восстановления нужно время.

Ранее Перфилова сообщала, что оказалась в больнице с простудой.