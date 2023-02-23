«Я не знаю, что это»: врачи не могут определить странный вирус у Валерии и ее матери
Певица Валерия рассказала о перенесенном вирусе, который не могут определить врачи.
Фото: Starface.ru
Певица Валерия и ее мама Галина Перфилова перенесли один и тот же вирус, но врачи не могут определить его. Артистка отметила, что он «странный и долгий».
Валерия сообщила, что болела дважды – в январе и феврале.
«Я не знаю, что это было, до сих пор не сказали… Сказали, ну какой-то был вирус, какой не знаю», - поделилась она в разговоре с Пятым каналом. При этом анализ крови у певицы, по ее словам, был «идеальным».
Валерия больше волновалась не за себя, а за маму. Для собственного спокойствия она приняла решение положить родственницу в больницу.
«Я ее в больницу уложила на неделю — у нас был один и тот же вирус», - сказала певица. Сейчас мама Валерии долечивается дома – для полного восстановления нужно время.
Ранее Перфилова сообщала, что оказалась в больнице с простудой.