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18:50, 17 февраля 2023
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84-летняя мать Валерии госпитализирована при чрезвычайных обстоятельствах

84-летняя мать певицы Валерии простудилась и оказалась в больнице.

84-летняя мать Валерии госпитализирована при чрезвычайных обстоятельствах

Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East

84-летняя мать певицы Валерии Галина Перфилова оказалась в больнице. Родительница артистки простудилась.

«Вы знаете, у меня чрезвычайные обстоятельства. Я лежу в больнице. Простудилась», - сказала она.

Какие именно обстоятельства имелись в виду, не уточняется. Других подробностей также нет.

Мама Валерии находится в московской больнице.

Ранее сообщалось о болезни мужа Валерии Иосифа Пригожина. Ему диагностировали новую форму коронавируса. Продюсер жаловался на сильный кашель.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East
Источник:Абзац
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