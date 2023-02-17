84-летняя мать Валерии госпитализирована при чрезвычайных обстоятельствах

84-летняя мать певицы Валерии Галина Перфилова оказалась в больнице. Родительница артистки простудилась.

«Вы знаете, у меня чрезвычайные обстоятельства. Я лежу в больнице. Простудилась», - сказала она.

Какие именно обстоятельства имелись в виду, не уточняется. Других подробностей также нет.

Мама Валерии находится в московской больнице.

Ранее сообщалось о болезни мужа Валерии Иосифа Пригожина. Ему диагностировали новую форму коронавируса. Продюсер жаловался на сильный кашель.