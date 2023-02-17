18:50, 17 февраля 2023
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84-летняя мать Валерии госпитализирована при чрезвычайных обстоятельствах
84-летняя мать певицы Валерии простудилась и оказалась в больнице.
Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East
84-летняя мать певицы Валерии Галина Перфилова оказалась в больнице. Родительница артистки простудилась.
«Вы знаете, у меня чрезвычайные обстоятельства. Я лежу в больнице. Простудилась», - сказала она.
Какие именно обстоятельства имелись в виду, не уточняется. Других подробностей также нет.
Мама Валерии находится в московской больнице.
Ранее сообщалось о болезни мужа Валерии Иосифа Пригожина. Ему диагностировали новую форму коронавируса. Продюсер жаловался на сильный кашель.
Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East
Источник:Абзац
Автор:Лилия КараеваТеги:
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