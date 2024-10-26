«Я не знаю, что делать. Ехать с приставами?»: Агата Муцениеце опровергла, что Павел Прилучный вернул ей сына

Недавно актриса Агата Муцениеце после суда с Павлом Прилучным за детей смогла добиться того, чтобы сын жил с ней. Позднее в Сети появилась информация о том, что 11-летний Тимофей якобы вернулся к маме домой. Однако звезда сериала «Закрытая школа» вышла на связь в своем Telegram-канале и заявила, что до сих пор не видела ребенка.

«Тимошки дома нет, не приезжал с августа месяца! Никакие решения суда не берутся во внимание, да что там решения суда, просто погулять вместе… Я, честно, не знаю, что делать… ехать с приставами? Но я, конечно, так не сделаю, это дополнительная травма моему мальчику», — высказалась Агата Муцениеце.

Актриса утверждает, что после того, как она позволила сыну пожить с отцом, ее стали заставлять закрепить смену места жительства Тимофея документально. Более того, Агата Муцениеце отметила, что другая сторона отказалась оплачивать обучение мальчика пополам.

«Тима у меня спросил однажды: „А что, если я захочу пожить с папой?“ Я ответила: „Хочешь, попробуй!“ Тут же начали звонить юристы, говорить, чтоб я подписывала бумаги об официальной смене места жительства сына. Конечно, я отказалась. Но тут было сказано, либо с документами, либо никак! Получилось никак. И за школу отказались сразу платить пополам. Даже не полностью, ребят, пополам!» — заявила артистка.

Напомним, конфликт экс-супругов накалился после того, как Агата Муцениеце добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. В ответ Павел Прилучный подал иск на определение места жительства детей. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону актрисы, было решено, что теперь Тимофей будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, звезда сериала «Мажор» все еще не вернул ребенка бывшей жене.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце обратилась к пожелавшему жить с Павлом Прилучным сыну.