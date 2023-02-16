«Я не знал, что он такой человек»: врач поразился на «воющего» Романа Костомарова
Жена Романа Костомарова привела слова Дениса Проценко после госпитализации в «Коммунарку».
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Фигурист Роман Костомаров с начала января находится в больнице и за это время перенес несколько ампутаций. Главврач «Коммунарки» Денис Проценко, возглавляющий команду медиков, которые борются за жизнь спортсмена, поразился на Олимпийского чемпиона.
Слова Проценко привела жена фигуриста Оксана Домнина. В интервью «Аргументам и Фактам» она призналась: «Знаете, когда мы оказались в «Коммунарке», Денис Проценко сказал мне: «Я, конечно, знал, что ваш муж хороший фигурист. Но я не знал, что он такой хороший человек».
Проценко отметил, как много людей беспокоятся о Костомарове.
Домнина согласилась со словами медика и поблагодарила всех неравнодушных людей. Она призвала «молиться и дальше, чтобы Роман как можно скорее выздоровел».
Супруга Костомарова призвала не спекулировать на болезни фигуриста и пообещала, что после выздоровления он «найдет в себе силы говорить о пережитом» и все расскажет. В настоящее время надо дать врачам «спокойно работать», заключила Домнина.
Ранее сообщалось, что эмоции прооперированного Костомарова довели врачей до исступления. Говорилось, что он «выл и рыдал на всю палату».