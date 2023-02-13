«Выл на всю палату»: эмоции прооперированного Костомарова довели врачей до исступления

На прошлой неделе Роману Костомарову исполнилось 46 лет. Последний месяц жизни трудно назвать для него благоприятным, поскольку в борьбе с серьезным недугом мужчина уже потерял стопы. Поговаривают, если будет необходимость, то Олимпийскому чемпиону ампутируют и пальцы рук. На связь с порталом dni.ru вышел источник, приближенный к ситуации, и рассказал о первой реакции Костомарова на проведенную операцию.

По словам сотрудницы больницы, отойдя от наркоза, фигурист «выл и рыдал на всю палату». Вот почему врачи были крайне обеспокоены за эмоциональное состояние Романа.

«Настоящая истерика. Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату»,— сообщил инсайдер.

Подобная новость крайне обеспокоила поклонников спортсмена, которые поспешили ему пожелать скорейшего восстановления.

Ранее стало известно, что ждет Романа Костомарова после ампутации стоп. О дальнейшей судьбе Олимпийского чемпиона высказался Геннадий Карпоносов, его тренер. Подробности читайте в этой статье.