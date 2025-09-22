«Я не живу по этим принципам»: Полина Диброва заявила, что Елена Товстик хотела сблизиться с ее мужем

Полина Диброва заявила, что Елена Товстик хотела сблизиться с ее мужем задолго до скандала. В новом выпуске программы «Малахов» на канале «Россия 1» жена Дмитрия Диброва раскрыла: «соперница» преследовала свои цели в общении с ее семьей.

В разговоре с Андреем Малаховым 36-летняя модель раскрыла правду о скандальном разводе. Также она рассказала об отношениях с Еленой Товстик и вспомнила, как стала крестной ее сына. Полина Диброва раскрыла, что жена Романа Товстика надеялась крестить и ее ребенка, но она ответила отказом. После этого их дружба сошла на нет. Теперь супруга телеведущего уверена: бывшая подруга преследовала свои цели в их общении – хотела сблизиться с ее мужем.

«У нее были амбиции и мысли о том, что, если я стала крестной ее ребенка, то я обязана сделать ее крестной своего ребенка. Но я не живу по этим принципам, и я предложила стать крестной совершенно другому человеку. После этого наше общение пошло на спад. <…> Для нее было важно стать крестной Диброва», — заявила Полина Диброва.

В недавнем интервью Лауре Джугелии модель призналась: раньше она тесно общалась с Еленой Товстик, их многое связывало, но дружба прекратилась задолго до скандала. Если раньше подруги несколько лет подряд вместе отмечали дни рождения старших детей, то в 2017 году все изменилось.

«Мы очень много с Еленой общались. У нас была плотная связь. Маленькие дети, дни рождения детей, детские праздники, женские дни рождения, обустройство дома. <…> Она перестала отвечать на мои сообщения из-за того, что я извинилась и сказала, что в этом году, к сожалению, не получится совместно отметить день рождения, потому что я отмечаю этот праздник вне дома», — поделилась жена Дмитрия Диброва.

Напомним, звездная пара готовится к разводу из-за измены Полины Дибровой. Предполагаемый любовник модели Роман Товстик является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Долгое время супруги не комментировали слухи напрямую, а жена 65-летнего Дмитрия Диброва уверяла, что они «живут как жили». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее Елена Товстик со слезами отреагировала на интервью Полины Дибровой: «Человек забрал моего ребенка на Камчатку».