«Человек забрал моего ребенка на Камчатку»: Елена Товстик отреагировала на интервью Полины Дибровой

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова рассказала о реакции Елены Товстик на интервью Полины Дибровой. Светлана Сильваши заверила, что обманутая жена миллиардера Романа Товстика написала ей в слезах.

Особенно женщину задел монолог Полины, в котором она рекомендует Елене «почувствовать в себе силы» ради шестерых детей.

«Да ладно!? Полина, а как же ее малолетний ребенок, которого ты забрала на Камчатку? Это как понимать? Все можно купить и продать, но только не совесть», - написала Сильваши в своем Telegram-канале.

Она также опубликовала голосовое сообщение, в котором Елена Товстик признается, что в ужасе от услышанного. Жена миллиардера пожаловалась, что лишена возможности общаться с ребенком, так как он живет с отцом и Дибровой.

«Настроение испортилось. Человек забрал моего ребенка на Камчатку смотреть этих медведей… Путешествует с ними, когда еще суда не было по определению места жительства… Какая мать будет от этого счастлива?» - эмоционально высказалась Елена.

Ранее жена телеведущего Дмитрия Диброва в интервью Лауре Джугелия заявила, что не виновата в разводе любовника и его жены Елены. Она выразила уверенность, что мужчину невозможно увести из семьи, если ему хорошо рядом с женой.