«Я не живу на эти деньги»: Людмила Поргина раскрыла размер своей пенсии

Актриса Людмила Поргина рассказала, что получает достойную пенсию, но не живет на эти деньги. По словам вдовы Николая Караченцова, ее пособие по старости составляет 56 тысяч рублей.

«Считаю ее достойной. Многие люди получают по 15–20 тысяч. Как я могу жаловаться? Конечно, я не живу на эти деньги. За годы работы я накопила небольшую сумму, которую потихонечку трачу. Очень надеюсь, что в ближайшие годы у наших граждан повысится пособие по старости, - сказала Поргина в беседе с Абзацем.

При этом актриса отметила, что многие пенсионеры выживают только благодаря своему огороду. Кроме того, они вынуждены покупать самую дешевую рыбу. «Как так можно?» – возмутилась Поргина.

Она призналась, что за границей, если спрашивают, всегда называет сумму пенсии больше, чем на самом деле.

Ранее актриса Людмила Савельева, сыгравшая Наташу Ростову в «Войне и мире», пожаловалась на небольшую пенсию и дорогие лекарства. Народная артистка РСФСР также поделилась подробностями о здоровье.