Народная артистка РСФСР Людмила Савельева пожаловалась на небольшую пенсию и дорогие лекарства

Актриса Людмила Савельева, сыгравшая Наташу Ростову в «Войне и мире», пожаловалась на небольшую пенсию и дорогие лекарства. Народная артистка РСФСР также поделилась подробностями о здоровье.

Актриса рассказала изданию «Абзац» о нынешнем быте. В свободное время Савельева смотрит телевизор и читает книги, выращивает на окне цветы. Актриса говорит, что она «не огородница», овощи не любит.

«Со здоровьем у меня по-разному бывает. Пенсия у меня небольшая, я считаю, что могли бы и побольше оценить. Лекарства сейчас очень дорогие», – поделилась артистка.

Савельева проживает в Москве с мужем и дочерью. Несколько лет она носит кардиостимулятор, но при этом никогда не жалуется на жизнь.

Ранее 74-летний певец Олег Газманов признался, что из-за усталости иногда ему хочется уйти на пенсию.