«Я не жалуюсь, просто такой период»: певец SHAMAN остался без жилья после развода с женой

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) этой осенью объявил о разводе с женой после семи лет брака, но обсуждения вокруг этой новости до сих пор не утихают. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ артист дал интервью, в котором рассказал, как теперь складывается его жизнь.

По словам певца, после разрыва с Еленой Мартыновой он не имеет собственной квартиры и живет в гостинице. SHAMAN уточнил, что «только недавно заселился» и ведет аскетический образ жизни, а самое главное для него — здоровье и сон.

«Запасные носки, лекарства всякие-разные, вот конфетки мои, мятные, любимые. В общем, все достаточно стандартно. Капли для глаз увлажняющие, потому что порой ночами не спишь», — поделился артист.

SHAMAN признался, что у него «не было никакого времени» искать съемную квартиру после развода с женой. Однако певец заявил, что несмотря на то, что он «обтер собой все отели по Москве», он не чувствует себя некомфортно.

«Я не жалуюсь, такой период просто жизненный. <…> Когда случился развод, концертов еще больше стало. И я в Москве, честно говоря, проводил считаные дни. Пытаться заниматься поиском съемной квартиры, перевозить вещи, не было времени никакого. Даже не имея сейчас какого-то жилья, я не чувствую себя обездоленным», — отметил SHAMAN.

В интервью Ярослав Дронов уже рассказывал, что во время брака они с супругой проживали в съемной квартире в Москве. Сейчас артист активно гастролирует с туром «Победа», в который входит 100 российских городов, и каждые три дня выступает с концертами, и этим может объясняться его проживание в гостиницах.

Напомним, в сентябре 2024 года SHAMAN сообщил о разводе с женой после семи лет брака. Певец подчеркнул, что решение о разрыве было «совместным», но они с Еленой Мартыновой остались «в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид». Артист намекнул, что причиной расставания стал плотный график работы обоих.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN публично высказался о бывшей жене и поблагодарил ее за поддержку.