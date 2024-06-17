«Я не зарабатываю на этом!»: сестра Жанны Фриске резко ответила на обвинения в подражании певице

14 июня в Москве состоялась «Премия МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», на которой сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья объединилась с золотым составом группы «Блестящие» на сцене, чтобы почтить память артистки. Однако Наталья Фриске столкнулась с критикой со стороны хейтеров. В личном блоге она резко ответила недоброжелателям, обвинившим ее в стремлении заработать на имени покойной сестры.

На Премии МУЗ-ТВ 2024 сестра Жанны Фриске Наталья вместе с группой «Блестящие» выступила на сцене, чтобы почтить память певицы, которой не стало в 2015 году. Образ покойной артистки воссоздали с помощью искусственного интеллекта.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на поступок артисток. Некоторые обвинили Наталью Фриске в желании прославиться за счет сестры. Критики отметили, что сестра певицы копируют ее манеру поведения и стиль на сцене. Наталья Фриске не стала оставлять без внимания негативные комментарии и резко ответила хейтерам.

Сестра Жанны Фриске опровергла слухи о том, что она выступает с песнями артистки и зарабатывает на этом.

«Если бы я хотела выступать, это было бы мое право, да хоть с песнями Жанны! Но я этого не делаю (как опять же пишет желтуха). Я могу спеть песню в караоке или же на свадьбе у друзей, но уж точно не катаюсь по корпоративам и не зарабатываю на этом!» — заявила Наталья Фриске.

Также сестра певицы ответила на обвинения в том, что она копирует ее и «проживает чужую жизнь» вместо того, чтобы «быть собой».

«До чего же у нас злой, завистливый и тупой народ… Как стадо: один сказал, другие — подхватили. Печально… Я поражаюсь, неужели им реально становится легче от того, что они это пишут?» — высказалась сестра Жанны Фриске.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Артистка узнала о своей болезни через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году.

Ранее мы писали о том, что продюсер Леонид Дзюник оценил воссоединение Натальи Фриске с «Блестящими».