«Одну-две песни она вытянет»: продюсер оценил воссоединение Натальи Фриске с «Блестящими»

На музыкальной премии Наталья Фриске заявила, что воссоединится с группой «Блестящие» в память о сестре Жанне. Реакция на ее заявление была неоднозначной. Продюсер Леонид Дзюник рассказал, сможет ли Наталья стать полноценной участницей коллектива.

Дзюник вспомнил, как Наталья Фриске уже была несколько месяцев участницей коллектива, поэтому в ее заявлении нет никакой сенсации. При этом она сама должна оценивать свои вокальные данные.

«Если выступление будет просто для вечера памяти артистки, то почему бы и нет. Ничего плохого в этом я не вижу, пускай споет. Думаю, одну-две песни она вытянет», — цитирует продюсера Teleprogramma.pro.

Наталья Фриске рассказала, что с ней связался бывший продюсер сестры Андрей Шлыков и предложил ей выступить на сцене с коллективом на музыкальной премии 14 июня, чтобы почтить память певицы, которой 8 июля исполнилось бы 50 лет.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Певица узнала о своей болезни через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году.

Ранее отец певицы Жанны Фриске раскрыл новые подробности ее смерти. Оказалось, что артистка могла прожить намного дольше, если бы не врач-мошенник, которому поверил муж вокалистки Дмитрий Шепелев. По словам родителя исполнительницы, ей предложили лекарство за 200 тысяч евро, после которого она и скончалась.