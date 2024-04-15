«Я не взяла косметику, одежду, сумки и обувь»: жена Диброва улетела из России без вещей

Жена ведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, что улетела из России. При этом девушка не взяла дополнительную одежду и обувь. Об этом она сообщила в соцсетях.

Полина Диброва остановила свой выбор в пользу страны, в которой никогда не была. Она полетела в Индию. В посте девушка призналась, что побудет 9 дней наедине с собой и мыслями.

«Для человека, который все время куда-то бежит и постоянно в коллективе, — это испытание! Бросаю вызов, отправляюсь навстречу новым впечатлениям. И да, это первое путешествие, в которое я не взяла косметику, одежду, сумки и обувь», — поделилась жена шоумена.

Напомним, что Дибров повстречал свою будущую супругу во время конкурса красоты. Полина отмечала, что их роман развивался стремительно, а в 2009 году 19-летняя девушка ответила согласием на предложение руки и сердца от 49-летнего ведущего. Несмотря на критику из-за разницы в возрасте, супруги счастливы много лет и воспитывают троих общих детей: 14-летнего Александра, 10-летнего Федора и восьмилетнего Илью.

При этом Полина много путешествует, занимается своей фигурой и ведет женский клуб, устраивая различные тематические мероприятия. Там участницы посвящают время себе, развитию и счастью в «душевной и теплой атмосфере», отвлекаясь от ежедневной рутины. Она также активно ведет соцсети.

Ранее мы писали о том, что Полина Диброва вспомнила о расставании с телеведущим и его женитьбе на другой.